Speciale energia: Etiopia, esercito schierato in cantiere diga Gerd

- Militari dell'esercito etiope sono stati dispiegati a protezione del sito in cui è attualmente in costruzione la Grande diga della rinascita etiope (Gerd), il controverso progetto sul Nilo che coinvolge Sudan, Etiopia ed Egitto e che ha provocato tensioni in particolare fra le autorità di Addis Abeba e Il Cairo. Lo confermano immagini e video circolanti sui social media etiopi, in cui appaiono militari e carri armati sul posto e viene confermata la presenza sul sito del capo di Stato maggiore Adam Mohamed. Il dispiegamento di forze militari nei pressi del cantiere era stata una possibilità presa in considerazione nelle scorse settimane anche dai vertici militari etiopi. Lo stesso tenente generale Adam Mohamed ha affermato di recente che l'esercito è "pronto a resistere a qualsiasi attacco" alla diga e ad effettuare contrattacchi contro gli aggressori. La dichiarazione del generale è arrivata durante la visita sul sito di un gruppo di alti ufficiali. In questa occasione, il comandante dell'Aeronautica militare etiope, Yilma Mordesa, ha aggiunto di essere ugualmente pronto a difendere la diga e l'area circostante. La realizzazione della diga ha innescato un duro scontro diplomatico fra Egitto ed Etiopia: Il Cairo teme infatti che la diga, annunciata nel 2011 e in costruzione sul Nilo Azzurro al confine fra Etiopia e Sudan, limiterà le forniture di acque del Nilo dalle quali è quasi interamente dipendente la sua popolazione di oltre 100 milioni di persone, mentre Addis Abeba nega che la diga minerà l'accesso dell'Egitto all'acqua e afferma che il progetto è cruciale per il suo sviluppo economico, con cui diventerebbe il più grande esportatore di energia dell'Africa con una capacità prevista di oltre 6 mila megawatt (Mw). Omar, Bahrein e l’emiro del Kuwait, Sabah al Ahmad al Jaber al Sabah, hanno espresso il proprio sostegno alla posizione dell’Egitto. (Res)