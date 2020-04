Speciale energia: Vallourec si prepara alla crisi provocata dal coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo francese Vallourec, specializzato nella produzione di tubi in acciaio per l'industria petrolifera, si prepara alla crisi provocata dal coronavirus. Lo scrive il quotidiano “Les Echos”, spiegando che l'azienda è pronta a tagliare 900 posti di lavoro negli Stati Uniti e ad aumentare il capitale per ridurre i debiti. “Le decisioni che annunciamo oggi sono necessarie in un ambiente di mercato che si sta degradando rapidamente”, ha detto Edouard Guinotte, presidente di Vallourec. Il gruppo era già indebolito dal calo degli investimenti delle compagnie petrolifere registrato tra il 2015 e il 2016. L'azienda ha accumulato debiti per 2 miliardi di euro, circa sei volte il suo margine operativo lordo. (Res)