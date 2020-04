Speciale energia: Spagna, Iberdrola, Ree, Naturgy e Repsol sfidano Covid-19 con emissioni obbligazionarie da record

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le grandi società energetiche spagnole, Iberdrola, Red Eléctrica (Ree), Naturgy e Repsol, stanno conducendo una sfida importante contro il rallentamento dei mercati finanziari, dovuto alla crisi scatenata dal nuovo coronavirus, con collocamenti ultraveloci e multimilionari di emissioni obbligazionarie per un totale di quasi 4 miliardi di euro in meno di una settimana. In tal modo - scrive il quotidiano economico "Expansion" - interrompono la paralisi del mercato azionario a seguito della pandemia di coronavirus e aprono la strada a altre società per ottenere finanziamenti. Garantire liquidità a breve e medio termine è infatti ora una delle principali preoccupazioni delle aziende. (Res)