Speciale energia: Spagna, coronavirus e rinnovabili segnano livello record di taglio emissioni Co2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il calo della domanda di elettricità a causa della crisi del nuovo coronavirus e l'aumento della produzione di energie rinnovabili hanno portato le emissioni di Co2 del sistema elettrico nazionale spagnolo a raggiungere un livello record a marzo. I dati sono stati evidenziati dalla Wind business association, che ha dichiarato in una nota che "con solo 1,85 milioni di tonnellate di Co2 (TonCo2) e una media di 0,09 TonCo2 per megawattora (dati preliminari di Red Eléctrica), c'è stata una riduzione delle emissioni del 30 per cento rispetto a marzo dello scorso anno". (Res)