Speciale energia: Francia, i fornitori attaccano la Commissione di regolamento

- L'Associazione francese indipendente dell'elettricità e del gas (Afieg) e l'Associazione nazionale degli operatori al dettaglio dell'energia (Anode) si sono rivolte al Consiglio di Stato per far annullare la decisione della Commissione di regolamento dell'energia (Cre), che si è opposta all'utilizzo della “clausola di forza maggiore” contenuta negli accordi firmati da Electricité de France (Edf) e i fornitori, in base alla quale è possibile sospendere gli obblighi di acquisto di elettricità. Lo riferisce il quotidiano “Les Echos” spiegando che queste associazioni includono società come Eni, Total Direct Energie, Vattenfall e Planet Oui. (Res)