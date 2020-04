Speciale energia: fonti stampa, nessun consenso tra Mosca e Riad sui tagli a produzione petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento non alcun consenso sui possibili tagli alla produzione di petrolio tra Russia e Arabia Saudita. Lo ha dichiarato all’agenzia di stampa “Sputnik” una fonte vicina al formato Opec+ sui tagli alla produzione petrolifera, in vista della riunione di dopodomani. “Al momento non c’è alcun consenso tra i due paesi, che non hanno ridotto i propri ritmi produttivi: fare previsioni è quindi molto difficile, ma tutto sarà deciso alla riunione del 9 aprile”, ha detto la fonte, aggiungendo che “una bozza di accordo è pronta già da ieri”. Stando alle sue affermazioni, alcuni paesi “avrebbero accettato la proposta già dall’inizio, ma non si è potuto procedere a causa dell’Arabia Saudita che non si è detta d’accordo con le quote assegnate ai vari paesi”. (Rum)