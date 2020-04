Israele: coronavirus, governo approva serrata nazionale a partire dalle 19 di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo israeliano ha approvato il blocco nazionale a partire dalle 19:00 di oggi fino alle 6 di venerdì mattina, mentre domani, 8 aprile, alle 15:00 entrerà in vigore il coprifuoco fino al 9 aprile. La misura vieterà a qualsiasi cittadino di allontanarsi per oltre 100 metri dalla propria abitazione e si inserisce nel quadro della strategia del governo di arginare la diffusione della Covid-19. Il coprifuoco coincide con l'avvio delle celebrazioni di Pesach, la Pasqua ebraica. I negozi rimarranno aperti fino all'inizio del coprifuoco, mentre i mezzi pubblici termineranno il servizio dalle 20:00 di stasera fino a venerdì mattina. Inoltre, a partire dalle 7 di domenica, 12 aprile, ci sarà l'obbligo di indossare le mascherine protettive per evitare il contagio. Inizialmente, la serrata alle attività e agli spostamenti delle persone avrebbe dovuto riguardare soltanto alcune località divenute focolaio dell'infezione, come Gerusalemme e Bnei Brak, area a maggioranza ultraortodossa. Tuttavia, le proteste dei ministri provenienti da questa comunità hanno portato all'estensione della misura in tutto il paese, anche in relazione alle festività pasquali che radunano le famiglie. La mossa del governo israeliano avviene mentre sono bloccati i negoziati per la formazione dell'esecutivo di unità tra il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, il leader di Israel Resilience, Benny Gantz, e i partiti della destra religiosa.(Res)