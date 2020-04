Sesto S.G: aggredisce e rapina in strada donna, arrestato 32enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un pregiudicato 32enne marocchino è stato arrestato dai carabinieri di Sesto San Giovanni (MI) per avere rapinato in strada del cellulare una donna aggredendola fisicamente. Alle 21.30 di lunedì sera l’uomo con il volto coperto da una mascherina ha avvicinato la sua vittima in piazza della Repubblica fuori la stazione della metro Sesto Rondò. Dopo averla colpita con dei calci le ha strappato di mano lo smartphone. Alla scena hanno assistito alcuni militari in borghese che hanno immediatamente individuato il malvivente che è stato bloccato dopo un breve inseguimento a piedi. Nel corso di una successiva perquisizione domiciliare a Cinisello Balsamo, dove il 32enne abita, gli uomini dell’Arma, diretti dal maggiore Saverio Sica, hanno trovato altri oggetti provento di precedenti furti con strappo commessi verosimilmente tra gennaio e marzo e sempre in orari serali. Per questo motivo l'arrestato è stato denunciato anche per ricettazione prima di essere trasferito al carcere di Monza. (Rem)