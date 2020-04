Coronavirus: Fumagalli (M5s) a Fontana su Rsa, insistere sulle responsabilità altrui è infantile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marco Fumagalli, consigliere regionale del M5s Lombardia, commenta in una nota le parole del Presidente della Regione Attilio Fontana sulle Rsa: "L'atteggiamento che continua a tenere Regione Lombardia è assolutamente delirante e se non fosse che siamo in mezzo a decine di migliaia di morti ci sarebbe da chiedere conto immediatamente delle responsabilità. La Regione ha fatto un errore nell'individuare le Rsa come luoghi di cura dei malati Covid, con l'aggravante di non aver valutato se queste strutture fossero in grado di svolgere tale attività anche per effetto della penuria di Dpi. Questa è l'ennesima prova, e i numeri sono una oggettiva testimonianza, che l'epidemia è stata favorita da carenze decisionali ed organizzative di Regione Lombardia. Insistere sulle responsabilità altrui è infantile e presto la razionalità prevarrà sulla notte della coscienza". (Com)