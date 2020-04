Giornalisti: Mauri (Pd), gravissime le minacce a Verdelli, governo non le sottovaluta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro dell'Interno Matteo Mauri, del Partito democratico, ricorda in una nota che "il direttore di 'Repubblica' continua a ricevere minacce e intimidazioni, l’ultima pochi giorni fa. La situazione è ormai intollerabile". Secondo l'esponente dell'esecutivo, "non si tratta di semplici odiatori seriali, ma di criminali che devono essere fermati al più presto. Il governo non sottovaluta queste intimidazioni e non intende abbassare la guardia di fronte a questi atti gravissimi. La libertà di stampa è alla base della vita democratica di tutti i Paesi civili, per questo le minacce contro i giornalisti sono ancora più inaccettabili. Anche per questo motivo - aggiunge Mauri - il governo ha riattivato l’Osservatorio contro le intimidazioni ai giornalisti. Un segnale chiaro che mira a difendere l’incolumità degli operatori dell’informazione". Il viceministro si dice, infine, certo che "grazie al lavoro delle forze di Polizia molto presto saranno individuati i responsabili delle minacce a Carlo Verdelli e puniti come meritano. Nel frattempo, invio al direttore, alla sua famiglia e a tutta la redazione di 'Repubblica' la mia solidarietà". (Com)