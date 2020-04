© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività odierna di Foody Mercato Agroalimentare Milano alle ore 11,00 registra 2834 accessi (+10 per cento rispetto a settimana scorsa. Lo comunica nel consueto report giornaliero Sogemi. In particolare martedì mattina sono entrati 973 acquirenti professionali (+12 per cento) e 216 trasportatori merce (+5 per cento). Oggi i grossisti aperti erano 132 su 162. (com)