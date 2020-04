Argentina: coronavirus, Fernandez annuncia "flessibilizzazione" quarantena a partire dal 13 aprile (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'ultimo bollettino diffuso ieri dalle autorità sanitarie sono 1628 i contagi da nuovo coronavirus confermati in Argentina, con 74 casi registrati nelle ultime 24 ore. Cinque invece le persone decedute domenica, per un totale di 53 morti dall'inizio della pandemia nel paese, il 3 marzo. L'evoluzione favorevole della curva dei contagi, che mostra un andamento graduale e addirittura in discesa negli ultimi giorni, è la principale ragione che spinge il governo a rivedere le strette misure di isolamento adottate fino ad oggi. (segue) (abu)