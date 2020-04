Argentina: coronavirus, Fernandez annuncia "flessibilizzazione" quarantena a partire dal 13 aprile (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda ragione è di ordine economico e sociale, e tiene conto delle difficoltà del governo nel finanziare e sostenere il blocco totale delle attività. L'Argentina ha sospeso per un anno i pagamenti del debito sotto giurisdizione locale e sta finanziando la spesa pubblica con una forte emissione monetaria, una situazione per molti versi considerata esplosiva sul lungo termine. Il sistema sanitario ha aumentato nel frattempo le sue capacità di risposta alla crisi e ha portato a 107 il numero di laboratori in grado di analizzare i tamponi su tutto il territorio nazionale. (segue) (abu)