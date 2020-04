Agroalimentare: Bellanova visita banco di Aprilia, "emergenza alimentare è priorità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Teresa Bellanova stamattina ha visitato ad Aprilia, in provincia di Latina, il grande magazzino del Banco alimentare del Lazio, una realtà importante che rifornisce oltre 400 associazioni di volontariato sociale della regione, e di Roma in particolare, con una capacità di distribuzione nel 2019 di 3500 tonnellate di derrate alimentari, di cui 500 di ortofrutta a 90 mila persone. "L’emergenza alimentare va affrontata con la stessa determinazione con cui stiamo affrontando quella sanitaria. Dobbiamo prenderci cura di tutti - dichiara in una nota Bellanova -. Dei malati come delle persone che non hanno mezzi. Oggi dobbiamo dire grazie alle migliaia di volontari e al terzo settore che stanno continuando con grande dedizione a garantire la consegna del cibo a chi ha bisogno. Aver ascoltato da loro, stamattina: 'ministra noi ci siamo', è stato importante. Un segno prezioso che va assolutamente raccolto e rilanciato. A maggior ragione considerando come la richiesta di aiuto arrivata al Banco alimentare sia aumenta nelle ultime settimane del 20 per cento con punte del 30 nelle grandi città. Questa straordinaria filiera della vita merita tutto il sostegno dello Stato". (segue) (Com)