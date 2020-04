Agroalimentare: Bellanova visita banco di Aprilia, "emergenza alimentare è priorità" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo grati a loro come a tutti gli enti caritativi per quanto stanno continuando a fare in questi giorni difficili - continua il ministro Bellanova -. L’emergenza alimentare è una priorità assoluta e noi ci siamo mossi per farvi fronte. Abbiamo aumentato di 50 milioni di euro le risorse a disposizione per l’acquisto nazionale di generali alimentari attraverso il Fondo indigenti che gestiamo proprio con gli enti caritativi. Abbiamo investito 6 milioni all’acquisto di latte crudo perché sia destinato alle famiglie in difficoltà, e 14 milioni per l’acquisto di pecorino. Contenere lo spreco alimentare e fare fronte alle situazioni più fragili devono andare di pari passo. Considero i 400 milioni di euro ai Comuni per i buoni spesa un primo intervento necessario ma non sufficiente. Dobbiamo fare ancora di più: quella alimentare è una emergenza da gestire con un coordinamento nazionale capace di coinvolgere l’intera filiera agroalimentare, gli enti caritativi, le istituzioni, in uno sforzo senza precedenti. Magari mettendo in rete e a valore anche le numerosissime iniziative che sul territorio nazionale si stanno moltiplicando. Il diritto al cibo - conclude il ministro Bellanova -, è inalienabile. Un diritto da sancire nero su bianco in Costituzione. Insieme al diritto al lavoro e a quello alla salute. Come tale dobbiamo garantirlo a ogni cittadino". (Com)