Coronavirus: Centemero (Lega), da governo manovra scomposta

- Il deputato Giulio Centemero, capogruppo della Lega in commissione Finanze della Camera, afferma in una nota, in merito al decreto del governo sulla liquidità alle imprese, che "da quanto si apprende da organi di stampa, poiché ad oggi non vi è ancora un testo definitivo, siamo di fronte all'ennesima débacle. Tra i tanti annunci e le fughe in avanti di una maggioranza sempre più impegnata nella gestione mediatica delle proprie comunicazioni piuttosto che verso i reali problemi del Paese, si assiste all'ennesima presa in giro". Per il parlamentare, non c'è alcun "intervento a fondo perduto, ma solo debito. Soluzioni finanziarie che andranno ad appesantire i bilanci delle aziende nel medio termine con il conseguente peggioramento dei rating bancari. Assenti interventi per startup e piccole e medie imprese innovative che necessitano di contributi finanziari differenti e che non possono rispettare i criteri di fatturato. Una manovra scomposta, senza precedenti. Una spada di Damocle che - conclude Centemero - peserà sulle teste degli italiani e delle generazioni future". (Com)