- Hanno preso il via a Istanbul i lavori di costruzione del primo ospedale interamente dedicato al trattamento dei pazienti affetti da nuovo coronavirus. Lo riferisce l'emittente televisiva turca "Tv100". Secondo dichiarazioni fatte in precedenza dal presidente della Repubblica, Recep Tayyip Erdogan, il nosocomio avrà una capacità di mille posti letto ed entrerà in servizio entro 45 giorni. (Tua)