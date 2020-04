Coronavirus: negativi due ospiti del "Selam palace" ma cresce il razzismo tra gruppi social

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due presunti casi positivi al Covid-19 al palazzo Selam, alla Romanina, periferia est della Capitale, poi smentiti dai tamponi effettuati a Tor Vergata, hanno gettato nel panico un intero quartiere. Lo stabile, occupato da anni da circa 500 richiedenti asilo politico, molte donne e una quarantina di bambini, è al centro oggi di numerose polemiche che corrono non solo a mezzo stampa, ma anche via social. Neanche la nota della Regione Lazio che ha spiegato come le “due persone provenienti dal Selam palace che ieri si sono recate presso il Covid hospital di Tor Vergata per sottoporsi al tampone sono risultati negativi”, è riuscita a placare gli animi. Sul gruppo social “Sei di cinecittà est se” è dovuto intervenire l'amministratore della pagina chiudendo i commenti e minacciando denunce a quanti, dietro una tastiera, hanno dato sfogo a insulti e pensieri razzisti. “Si rende noto che da questo momento – si legge nell'avviso - i commenti che inneggiano all'odio razziale anche solo tramite proposte violente per la soluzione a problematiche sociali, saranno segnalati direttamente alla polizia postale”. La storia di Selam palace, che in aramaico vuol dire “pace” nasce nel 2006 da un'altra occupazione romana dell'hotel Africa. Lo stabile all'inizio ospitava l’ex sede della Facoltà di Lettere e Filosofia di Tor Vergata. (segue) (Rer)