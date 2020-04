Coronavirus: negativi due ospiti del "Selam palace" ma cresce il razzismo tra gruppi social (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molte le parole di vicinanza agli occupanti che frequentano il quartiere da oltre dieci anni. Ed è con questo spirito che lo scorso fine settimana anche l'elemosiniere di papa Francesco ha portato portato l’aiuto del Santo Padre agli inquilini del “palazzo” fornendo agli ospiti viveri di prima necessità come pasta, riso, pomodori e latte proveniente dalla Ville Pontificie, oltre a saponi, disinfettanti, mascherine e termometri per cominciare ad affrontare l’emergenza. Infine, si legge sempre nella nota della Regione Lazio, “la Asl Roma 2 con il dott. Gambale ha eseguito un sopralluogo esplorativo all’interno della struttura riportando un giudizio, visto il contesto, accettabile e non ha rilevato persone con particolari problemi. Stamani si sta montando una tenda per il triage da parte della Protezione civile regionale. Vi è stato un impegno del Comune di Roma a provvedere all’allontanamento dei rifiuti accatastati e alla fornitura dei pasti. Mentre stamani sono state portate le mascherine fornite dalla Protezione civile nazionale. Per quanto riguarda la parte sanitaria si procederà con la ricerca di eventuali sintomatici ed a procedere, lì dove i medici lo ritenessero necessario, all’esecuzione del tampone. Il tutto si sta svolgendo in un clima di collaborazione tra le istituzioni per procedere alla sorveglianza sanitaria e desidero ringraziare sia il prefetto di Roma per la tempestiva azione che l’amministrazione comunale". (Rer)