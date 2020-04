Coronavirus: 25 nuovi casi in Kosovo, sale a 170 numero contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 25 i nuovi casi positivi al Covid 19 in Kosovo: lo ha reso noto l'Istituto nazionale della sanità (Ikshkp). Sale cosi a 170 il numero dei contagiati. Dei nuovi casi 17 sono stati registrati nel comune di Malisheve e si tratta di persone in contatto con chi e' stato precedentemente contagiato. All'ospedale per le malattie infettive di Pristina, sono 47 i ricoverati, di cui due sarebbero in condizioni critiche, e sottoposti alla terapia intensiva. Sono 23 invece le persone ormai guarite. (Kop)