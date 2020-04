Coronavirus: Boccalini (Taxi Blu), più flessibilità e meno burocrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emilio Boccalini presidente di Taxiblu 02.4040, dichiara in una nota: “In questi giorni credo che la categoria tutta e non solo qui a Milano abbia dimostrato quanto talvolta siano più veloci gli operatori e i lavoratori rispetto alla burocrazia e alle normative. Penso ad esempio all’adozione dei divisori sui Taxi che già da un mese quasi vengono installati sulle vetture pubbliche non di linea in molte città italiane, anche se ad esempio, pur avendo dei nullaosta comunali per circolare non sono spesso ancora ufficialmente omologati. Sappiamo e di questo siamo contenti, che sono in corso in queste ore degli incontri in Motorizzazione proprio per snellire e velocizzare le procedure che in una fase emergenziale come questa ancor di più debbono essere tempestive. Un esempio di come, sempre nel pieno rispetto delle normative e della sicurezza, ora più che mai serva maggior flessibilità e meno burocrazia per accelerare la ripresa e aiutare nel concreto tante categorie di lavoratori come la nostra”. (Com)