Turchia: contingentata esportazione limoni per produzione acqua di Colonia

- Le autorità turche hanno contigentato l'esportazione di limoni a causa dell'elevata domanda interna per la produzione di acqua di Colonia, utilizzata come disinfettante. Lo riferisce l'agenzia stampa governativa "Anadolu". La restrizione, entrata in vigore oggi, durerà fino a tutto agosto. Alla luce dell'aumento sensibile della domanda di limoni per la produzione di prodotti disinfettanti e da parte della popolazione stessa, visto l'elevato contenuto in vitamina C, il loro prezzo è lievitato dall'inizio della pandemia. (Tua)