Coronavirus: Perilli (M5s), confronto per tutelare medici sia il più rapido possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dei senatori del Movimento 5 Stelle, Gianluca Perilli, annuncia che "il M5s è disponibile al confronto con tutte le parti in causa per garantire la migliore tutela giudiziaria e disciplinare a beneficio del nostro personale sanitario impegnato in questo difficile e logorante confronto con l’emergenza coronavirus. Ma facciamo sì - continua il parlamentare in una nota - che questo confronto sia il più celere possibile per fornire adeguata protezione ai nostri dottori e infermieri coinvolti in prima linea. Il Movimento cinque stelle aveva presentato un emendamento al decreto legge Cura Italia, all’esame della commissione Bilancio di palazzo Madama, consapevole dell’estrema importanza e delicatezza della questione". (Com)