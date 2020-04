© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I contagi da coronavirus in Slovenia sono attualmente 1059, di cui 38 registrati nelle ultime 24 ore. Lo ha riferito oggi il sito web del quotidiano "Delo", seconod cui 30 persone sono attualmente ricoverate in terapia intensiva, mentre le guarigioni sono in tutto 102. In Slovenia sono stati rilevati finora 30 decessi riconducibili al contagio da coronavirus. (Lus)