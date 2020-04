Usa: segretario ad interim della Marina si scusa per offese a comandante Crozier

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario ad interim della Marina degli Stati Uniti, Thomas Modly, è stato costretto a scusarsi per aver definito l'ex comandante della portaerei USS Theodore Roosevelt, Brett Crozier, "troppo ingenuo o troppo stupido". Lo riferisce l'emittente "Cnn". Modly ha presentato le sue scuse dopo che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in una conferenza stampa della Casa Bianca, aveva definito "duri" i suoi commenti sul capitano Crozier. Modly aveva sollevato Crozier dal comando della nave il 3 aprile, accusandolo di aver mostrato "un giudizio estremamente scarso" nel distribuire una nota in cui chiedeva un'evacuazione accelerata della portaerei e accusava la Marina di non aver fatto abbastanza per tutelare l'equipaggio, di fronte alla diffusione dell'epidemia di coronavirus in corso sulla nave. Attualmente sono almeno 173 i marinai a bordo della USS Roosevelt che risultano positivi al coronavirus, e circa 2 mila dei 4.865 membri dell'equipaggio sono stati fatti sbarcare nell'isola di Guam, dove la nave è attraccata da circa una settimana. Modly è volato ieri a Guam per rivolgersi ai marinai della portaerei, che avevano espresso il loro supporto per Crozier, rimproverandoli di non tutelare gli interessi del loro paese. (Nys)