Coronavirus: Sollazzo (M5s Milano), sito Comune in crash, si proroghi scadenza per presentazioni domande bonus spesa

- "Anche oggi purtroppo è andata in crash la pagina web del Comune di Milano dedicata alle richieste per il bonus spesa. Se è comprensibile che il primo giorno si verifichi un sovraccarico dato dai troppi accessi, come successo anche col sito dell'Inps, al secondo giorno ci si aspetterebbe che fili tutto liscio nelle domande di accreditamento". Lo dichiara Simone Sollazzo, consigliere comunale M5s a Milano, commentando il crash della pagina web dedicata alle domande per il bonus spesa. "Per questo motivo, ci aspettiamo che vengano prorogati una i termini di presentazione e accettazione delle domande, così che tutti gli aventi diritto al bonus spesa abbiano la possibilità di farne richiesta. Ciò che importa infatti è aiutare tutte le persone in difficoltà". (com)