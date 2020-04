Roma: appartamento in fiamme in via Latina, residenti palazzo si rifugiano su terrazzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incendio in via Latina a Roma si è sviluppato al pian terreno a causa, si ipotizza, del malfunzionamento di un elettrodomestico. Il denso fumo che si è sprigionato ha invaso i piani sovrastanti seminando il panico tra i residenti. Sul posto sono accorse quattro squadre di vigili del fuoco i cui operatori hanno portato in salvo le persone tra cui il bambino affidato alle cure dei sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ospedale al Gemelli. Sul posto per la viabilità e l'interdizione temporanea della via sono intervenuti gli Agebti di Roma Capitale, oltre agli agenti della questura. (Rer)