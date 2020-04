Slovenia: il governo insiste sul rafforzamento delle competenze dell'esercito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo sloveno non intende rinunciare al rafforzamento delle competenze dell'esercito per difendere il confine con la Croazia, nonostante la bocciatura del parlamento. Lo ha annunciato oggi il portavoce del governo Jelko Kacin, affermando che "il governo non ha rinunciato all'intenzione di mandare l'esercito con competenze specifiche al confine meridionale". L'Assemblea nazionale ha votato a favore della proposta, ma senza la maggioranza dei tre quarti, necessaria per assegnare all'esercito competenze maggiori di quelle attuali, in base all'articolo 37 della legge sulla difesa. (Lus)