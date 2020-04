Trasporto aereo: coronavirus, passeggeri aeroporto Francoforte in calo del 95 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa della pandemia di coronavirus, tra il 30 marzo e il 5 aprile scorso, il traffico di passeggeri presso l'aeroporto di Francoforte sul Meno si è ridotto del 95 per cento su base annua, per un totale di 66.151 persone. A sua volta, il numero dei voli si è ridotto nello stesso periodo dell'85 per cento a 1.545, mentre il traffico di merci ha subito una contrazione del 25 per cento a 32.904 tonnellate. È quanto reso noto da Fraport, il gestore dell'aeroporto di Francoforte, che aggiunge di aver chiuso da oggi il terminal 2 dello scalo a causa della diminuzione del traffico di passeggeri. (Geb)