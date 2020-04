Slovenia: coronavirus, il governo esamina la ripartenza della produzione dopo Pasqua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo sloveno sta considerando le condizioni per riavviare la produzione in alcuni settori economici dopo Pasqua. Lo ha affermato oggi il portavoce dell'esecutivo di Lubiana Jelko Kacin. Secondo quanto riferisce l'emittente "N1", Kacin ha detto che "una delle condizioni per riavviare la produzione è quello di mantenere l'attuale tendenza dei nuovi contagi da coronavirus, relativamente favorevole e che tale tendenza non venga interrotta a causa di eventuali comportamenti irresponsabili durante le festività".(Lus)