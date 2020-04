© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessun italiano che non ha le caratteristiche per accedere all'incentivo per convertire la produzione verso i dispositivi di protezione individuale "vi avrà accesso". Lo ha affermato il commissario straordinario per l'emergenza, Domenico Arcuri, nel corso di una conferenza stampa nella sede della Protezione civile.(Rin)