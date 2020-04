Coronavirus: Boschi (Iv), evitare che burocrazia blocchi ripartenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia viva, afferma: "sulla liquidità delle aziende si è fatto un passo in avanti. Adesso vanno verificate concretamente le modalità attuative. Dobbiamo evitare che la burocrazia blocchi la ripartenza. Io insisto anche sul turismo: ho proposto 500 euro a famiglia per le vacanze, aiuti a chi vuole usare questo tempo per ammodernare gli alberghi, sostegno ai lavoratori stagionali sapendo che ci vorranno mesi per tornare alla normalità. Il turismo per l'Italia è fondamentale: dedichiamo uno sguardo speciale a questo settore".(Rin)