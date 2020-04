Coronavirus: Iran, 3.872 morti in totale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' salito a 3.872 in Iran il bilancio delle vittime causate dalla diffusione del virus Sars-Cov-2. Lo ha annunciato oggi il responsabile dell'Ufficio per le pubbliche relazioni del ministero della Salute iraniano, Kianoush Jahanpour. Da lunedì a oggi ci sono stati 133 morti in più. Il numero dei contagiati affetti da Covid-19 nel paese è di 62.589, ha aggiunto il funzionario. Da lunedì a oggi si sono registrati 2.089 nuovi contagi. Finora i guariti, invece, sono 27.039. Finora nella Repubblica islamica sono stati effettuati 211.136 test, ha concluso Jahanpour. (Res)