Coronavirus: giovedì con il Corriere della Sera in regalo il tricolore, per celebrare la forza dell'Italia

- Giovedì 9 aprile in regalo con il Corriere della Sera “Il nostro Tricolore”, un’opera unica, in cartoncino plastificato di dimensioni 42x35cm, firmata da due prestigiosi artisti italiani: la bandiera italiana, interpretata dal celebre pittore Ugo Nespolo, per celebrare la forza dell’Italia e degli italiani e, sul lato opposto, un’inedita versione della famosa Colomba di Armando Milani, protagonista internazionale della grafica italiana, per ringraziare coloro che sono in prima linea per contrastare il coronavirus. “Corriere della Sera con quest'opera vuole celebrare la forza, l’orgoglio, l’impegno e il talento con cui l’Italia e gli italiani stanno affrontando i giorni del Coronavirus", spiega in una nota il direttore Luciano Fontana. “Il nostro quotidiano - prosegue - da 144 anni racconta ogni giorno con serietà e passione l’Italia e gli italiani. In questo delicato momento storico vogliamo ringraziare i nostri concittadini e trasmettere la nostra vicinanza a tutte le persone, dai medici ai commessi, dagli operai ai camionisti ai ricercatori, che in questo periodo così difficile sono in prima linea e ci permettono di guardare all’oggi e al futuro con fiducia”. “Niente retorica please! Solo quello che la Costituzione italiana al suo articolo 12 recita '...verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni'. Proprio gli stessi colori di cui Orio Vergani per la vittoria di Bartali al Tour de France del 1948 e del suo berretto tricolore poteva dire '... bianco, rosso, verde che per tante tappe gli era parso una cosa triste, segno di sconfitta, bandiera da ripiegare, che un giorno rappresentò uno scatto d'orgoglio....' Questo mio allora un tricolore fatto di gente unita, di visi insieme, di popolo e di affetto. Così ha da essere", spiega Ugo Nespolo. (segue) (com)