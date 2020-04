Coronavirus: giovedì con il Corriere della Sera in regalo il tricolore, per celebrare la forza dell'Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La celebre colomba che ho creato nel 2003 per le Nazioni Unite distruggeva la guerra per portare la pace, oggi continua a portare questo prezioso messaggio, ma trasforma se stessa per dimostrare la nostra gratitudine a tutti i medici, agli infermieri, al personale degli ospedali, ai volontari, alle forze dell'ordine, a quanti si sacrificano ogni giorno per la vita di noi italiani. Per dire che gli vogliamo bene. E che dobbiamo volerci bene. Una Colomba che è anche un messaggio di buona Pasqua, simbolo di pace e di salvezza", sottolinea Armando Milani. L’iniziativa “Il nostro Tricolore” di Corriere della Sera, in collaborazione con UniCredit, è sostenuta da una campagna multimediale firmata Hi! Comunicazione, pianificata sui mezzi Rcs, e con spot su Radio Italia, Radio NumerOne, Radio Popolare, Rtl 102.5, e i canali televisivi Rai. (com)