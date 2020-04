Coronavirus: Arcuri, dovremo abituarci a usare mascherine per molto tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo che per molto tempo molti di noi, se non tutti, dovremo abituarci ad usare le mascherine". Lo ha affermato il commissario straordinario per l'emergenza, Domenico Arcuri, nel corso di una conferenza stampa nella sede della Protezione civile. "E' ragionevole immaginare che per un periodo di tempo più lungo di quanto pensavamo, molti di noi se non tutti dovranno considerare le mascherine come un dispositivo utile se non necessario - ha aggiunto -. Per capire il fabbisogno dovremo capire le tempistiche e le modalità della fase due".(Rin)