Coronavirus: Pizzul (Pd), da Regione Lombardia più strategia comunicativa che epidemiologica

- Sulla gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 da parte dei vertici di Regione Lombardia "la sensazione è che si sia fatta più una strategia comunicativa che epidemiologica". A sostenerlo è il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Fabio Pizzul, in una conferenza stampa convocata a Palazzo Pirelli per presentare delle proposte per superare l'emergenza. "Purtroppo - ha dichiarato Pizzul - dall'inizio di questa crisi Fontana e la giunta si sono chiusi e arroccati, quasi quarantenati, a Palazzo Lombardia e hanno perso di vista la considerazione che la vera sfida al Covid-19 si giochi nei territori e non tanto nei palazzi". "E in questa dimensione - ha continuato l'esponente dem - noi fin dall'inizio di marzo abbiamo tentato di interloquire e di far giungere tutte le nostre considerazioni però la chiusura nel Palazzo è stata piuttosto evidente e irritante. La sensazione è che si sia fatta più una strategia comunicativa che una epidemiologica sulla vicenda e ne stiamo pagando in parte le conseguenze". "Ci sarà tempo per capire e poter spiegare quello che è successo in Lombardia, ma noi in questa sede vogliamo dire che come gruppo Pd Lombardia siamo disponibili a ragionare fin da oggi per il dopo con delle proposte", ha concluso Pizzul.(Rem)