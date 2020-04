Agroalimentare: fatturato ortomercato di Milano ridotto di quasi un terzo da fine febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aumenta il prezzo del pesce e crolla quello delle fragole: sono due delle conseguenze più evidenti del coronavirus sul carrello della spesa degli italiani. Lo afferma ad "Agenzia Nova" Cesare Ferrero, presidente di Sogemi, la società controllata del Comune di Milano che gestisce "Foody", il mercato agroalimentare all'ingrosso del capoluogo lombardo. Snodo fondamentale per l'approvvigionamento e la distribuzione dei prodotti per tutta la Lombardia, il mercato non ha mai chiuso dall'inizio dell'emergenza sanitaria, ma ha introdotto misure straordinarie di controllo degli accessi, consentiti solo a soggetti con titolo identificativo e regolati per evitare ogni assembramento. Dai quasi 25 mila ingressi settimanali al comprensorio registrati nella settimana dal 17 al 23 febbraio, quando si è scoperto il focolaio lombardo di coronavirus, si è passati a circa 17 mila dopo il lockdown. Azzerati gli ingressi dei privati, dal momento che l'apertura al pubblico di sabato è stata sospesa dalla seconda settimana di marzo, e fortemente ridotti anche gli accessi degli acquirenti del settore Horeca (hotellerie-restaurant-café), del commercio al dettaglio e di quello ambulante. Quest'ultimo, tuttavia, negli ultimi 15 giorni ha ripreso leggermente a crescere, grazie all'aumentare della capacità degli ambulanti di organizzarsi per la vendita a domicilio, come si evince anche dai quantitativi acquistati a Foody dalla categoria, che dopo un calo del 75 per cento, sono cresciuti rispettivamente del 37 e del 54 per cento nelle ultime due settimane. (segue) (Rem)