Agroalimentare: fatturato ortomercato di Milano ridotto di quasi un terzo da fine febbraio (2)

- La ripresa si nota ancor di più nel settore Horeca, i cui acquisti si erano ridotti fin quasi ad azzerarsi a causa dell'emergenza sanitaria, ma che la scorsa settimana ha fatto registrare timidi segnali di ripresa: tra il 30 marzo e il 5 aprile albergatori e ristoratori hanno acquistato al mercato all'ingrosso di Milano 558 chili di prodotti, quasi il quadruplo rispetto ai 145 della settimana precedente, ma ancora lontanissimi dalla media pre-coronavirus di 7 mila chili a settimana. Ed è proprio la chiusura di ristoranti, bar, alberghi e pasticcerie a incidere indirettamente sull'andamento dei prezzi al consumo. "Con la chiusura delle pasticcerie e dei ristoranti e bar in cui si ordina il misto bosco, le fragole - spiega il presidente di Sogemi - sono in eccesso di offerta: costano pochissimo e sono di una qualità eccellente". Se delle fragole è stagione e il calo di domanda ha generato una riduzione del prezzo, per il pesce, che - osserva Ferrero - "è mangiato molto più fuori casa che in casa, anche perché è più difficile da cucinare", è accaduto esattamente l'opposto: il prezzo medio al chilo del venduto al mercato ittico gestito da Sogemi è passato da poco più di 8 euro nell'ultima settimana di febbraio agli 11,4 euro della scorsa. Il prezzo sale per effetto della diminuzione dei quantitativi delle varietà che costano meno. Un esempio su tutti sono le cozze, vendute ad appena 2 euro al chilo: a febbraio a Foody se ne commerciavano 30.000 chili a settimana, negli ultimi 15 giorni appena 5.000. Dopo il crollo subito a seguito del lockdown, tuttavia, gli indicatori del mercato ittico hanno fatto registrare negli ultimi 15 giorni un'inversione di tendenza, passando dai 25 mila chili venduti nella terza settimana di marzo ai 44 mila della scorsa, ancora molto lontani tuttavia dai livelli pre-Covid, quando al mercato all'ingrosso di Milano se ne smerciavano tra i 165 e 170 mila chili a settimana. (segue) (Rem)