Agroalimentare: fatturato ortomercato di Milano ridotto di quasi un terzo da fine febbraio (3)

- Il complessivo calo delle vendite si fa sentire sul fatturato del mercato, passato da oltre 1,4 milioni a settimana di fine febbraio, ai 500 mila euro in quella a cavallo tra marzo e aprile, che è comunque il risultato migliore da quando è scattato il lockdown (il record negativo sono stati i 265mila euro della terza settimana di marzo). Sogemi fa notare che l'aumento del fatturato (+33 e +42 per cento nelle ultime due settimane) è maggiore di quello dei quantitativi venduti (+26 e +38 per cento) "sintomo di un aumento del valore al chilo dei beni acquistati". Ad andare di più - riferisce Ferrero - sono "i prodotti tradizionali, come pomodori, insalate, frutta, arance, che sono quelli di maggior consumo domestico". E sono anche quelli più frequentemente prodotti in Italia. A Foody comunque continuano ad arrivare anche gli alimenti importati. "Nella consegna del prodotto non ci sono difficoltà così percepibili. C'è sicuramente un po' più di difficoltà, ma gli approvvigionamenti non rappresentano una criticità nel sistema alimentare", assicura Ferrero, che invita però a un consumo responsabile: "Sarebbe corretto in questo momento cercare di dare al consumo di prodotto domestico uno spazio importante, dato che sicuramente il prodotto Made in Italy ha meno difficoltà logistiche rispetto a far partire un nave dall'Australia". (Rem)