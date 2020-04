Coronavirus: De Rosa (M5s Lombardia), Caparini su Facebook pubblica dati non ufficiali su mascherine, si scusi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale lombardo del Movimento 5 Stelle, Massimo De Rosa, in una nota attacca l'assessore regionale al Bilancio Davide Caparini che - riferisce il pentastellato - "ha pubblicato un post sulla propria pagina social in cui venivano citati dati diversi da quelli ufficiali diffusi dalla Protezione civile, sulla fornitura all'interno delle varie regioni di dispositivi di protezione individuale". "È ingiustificabile il fatto che Regione Lombardia non abbia ancora dato nessuna risposta ufficiale e all'interno delle sedi istituzionali, alle nostre domande in merito alla fornitura e alla distribuzione di dispositivi di protezione individuale all'interno della nostra regione. È inaccettabile poi che un assessore utilizzi canali ufficiali per diffondere dati che ufficiali non sono, alimentando la disinformazione. Ricordo alla Lega che non sta giocando a tombola e chiedo a Caparini di chiarire e scusarsi con i lombardi", incalza De Rosa. "Va ricordato - conclude - che i dati della Protezione civile sono in possesso di Regione Lombardia che li ha riconosciuti come validi. Perciò chiediamo all'assessore di rimuovere immediatamente il post dalla sua pagina e si scusi con i lombardi. Basta propaganda sulla pelle dei cittadini". (com)