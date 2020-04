Nord Macedonia: Giornata mondiale salute, Spasovski lancia appello a personale sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier ad interim della Macedonia del Nord, Oliver Spasovski, ha fatto appello al personale sanitario affinché "si protegga" per poter curare i cittadini nell'emergenza coronavirus. Spasovski si è rivolto al personale che lavora nelle strutture ospedaliere nazionali in occasione della Giornata mondiale della salute che viene celebrata in data odierna. "Oggi è la Giornata mondiale della salute, e quest'anno l'Organizzazione mondiale della sanità la dedica interamente al personale sanitario. In questo contesto vi chiedo di proteggere la vostra salute per poter proteggere gli altri, le nostre famiglie e il nostro sistema sanitario pubblico", ha scritto Spasovski sul proprio profilo Facebook. (segue) (Mas)