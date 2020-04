Nord Macedonia: Giornata mondiale salute, Spasovski lancia appello a personale sanitario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Erano 570 ieri i casi confermati di coronavirus in Macedonia del Nord. Secondo quanto reso noto dal ministero macedone della Sanità, rispetto al giorno prima i casi erano 15 in più. Il ministro della Sanità, Venko Filipce, ha dichiarato in una conferenza stampa tenuta a Skopje che sono stati anche registrati tre nuovi decessi, un uomo di 40 senza patologie pregresse che era stato ricoverato il 29 marzo, un uomo di 69 anni con gravi patologie e un uomo di 65 anni senza patologie pregresse segnalate. I 15 nuovi casi sono stati registrati a Skopje (4), a Kumanovo (8), a Tetovo (1), Struga (1) e Stip (1). (Mas)