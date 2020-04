Germania: coroanvirus, ministro Difesa, Bundeswehr pronta a sostenere strutture civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate della Germania(Bundeswehr)sono pronte a sostenere le strutture civili del paese nella lotta contro la pandemia di coronavirus, “qualora non riescano più a svolgere determinati compiti”. È quanto dichiarato dal ministro della Difesa tedesco Annegret Kramp-Karrenbauer, presidente dimissionaria dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), durante un'intervista rilasciata all'emittente radiofonica “Deutschlandfunk”. Kramp-Karrenbauer ha ricordato che l'intervento della Bundeswehr ha luogo “su richiesta delle autorità competenti dei Laender”. Finora, ha aggiunto il ministro della Difesa tedesco, la Bundeswehr ha ricevuto 300 domande di assistenza amministrativa per la fornitura di dispositivi medici e personale sanitario. Con riguardo all'allentamento delle misure restrittive attuate dal governo federale per il contenimento del contagio, la presidente dimissionaria della Cdu ha avvertito che il ritorno alla normale vita quotidiana “richiederà molto tempo”. Per Kramp-Karrenbauer, esistono “diverse strategie di uscita” dalle limitazioni, ma “è necessario avvicinarvisi lentamente per non sovraccaricare le capacità di terapia intensiva negli ospedali”. (Geb)