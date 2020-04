Coronavirus: Piscina e Bassi (Municipio 2 e 4), Sala ci coinvolga nella distribuzione delle mascherine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti del Municipio 2 e del Municipio 4 di Milano, Samuele Piscina e Paolo Bassi, in una nota ringraziano "Regione Lombardia che con un grande sforzo si è autoprodotta le mascherine e le sta distribuendo a tutti i cittadini lombardi e milanesi". "Già ieri il Comune di Milano ha ricevuto le prime protezioni totalmente gratuite dalla Regione e, come il sindaco ben sa, molte altre ne arriveranno mano a mano che saranno prodotte. Si apre quindi il tema della distribuzione dei presidi sanitari. Gli assessori regionali, a più riprese, hanno infatti dato il via libera a ogni Comune di stabilire i criteri di ripartizione. È evidente che Milano abbia un'articolazione cittadina più complessa dei paesini di provincia e pertanto abbia la necessità di adottare modalità diverse. Come Municipi riscontriamo molte esigenze sul territorio e siamo l'ente più vicino ai cittadini. Per tale motivo chiediamo al sindaco di coinvolgerci nella distribuzione delle mascherine, condividendo la scelta sui criteri cittadini e affidandocene una quota per poter rispondere in maniera veloce alle richieste che arrivano dal territorio", chiedono i due presidenti di Municipio. "Il virus corre veloce e la città esige che le istituzioni lavorino insieme al meglio per poterlo arginare e sconfiggere. A Milano, purtroppo, abbiamo riscontrato – concludono i due esponenti leghisti – troppe inutili polemiche da parte di Palazzo Marino e pochi fatti. È il momento giusto per cambiare registro".(com)