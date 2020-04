Coronavirus: Associazione italiana gelatieri, Governo riapre gelaterie artigianali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vincenzo Pennestrì presidente dell'Associazione italiana gelatieri e Claudio Pica segretario generale dell'Aig, in una nota dichiarano: "Come Associazione italiana gelatieri abbiamo scritto una lettera al presidente del Consiglio Conte e al ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli proponendo - fermo restando l'incondizionato e totale rispetto dei protocolli di sicurezza vigenti - la riapertura delle gelaterie artigianali". "Il gelato artigianale italiano - spiegano nel comunicato - è un alimento la cui qualità è riconosciuta su scala planetaria ed è un prodotto di eccellenza del Made in Italy. Non solo uno sfizio, una golosità E un piacevole passatempo, ma è cibo. Qualità conclamata a livello scientifico e parte del bagaglio della cultura gastronomica della comunità nazionale ed internazionale. Il gelato artigianale rappresenta un traino imprescindibile per il settore turistico del nostro Paese e per la filiera di prodotti del territorio. La sua produzione è affidata a circa 39mila aziende con un indotto che interessa comparti industriali di produzione di macchine, attrezzature, confezionamento, servizi, trasporti e materie prime. Una filiera che impatta sul settore con numeri importanti: circa 240mila tonnellate di latte, 70mila tonnellate di zucchero, 23mila tonnellate di frutta fresca e 32mila tonnellate di altri prodotti. Il divieto di apertura al pubblico delle gelaterie artigianali sta provocando una crisi economica gravissima che in i molti casi si potrà trasformare in una definitiva chiusura delle attività, provocando un impatto negativo e disastroso sia dal punto di vista economico, sia per quanto riguarda l'eccellenza e l'artigianalità made in Italy". (segue) (Com)