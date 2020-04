Coronavirus: Associazione italiana gelatieri, Governo riapre gelaterie artigianali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le gelaterie artigianali, spiegano Pica e Pennestrì, "non effettuano servizio di somministrazione/ristorazione così come inteso dalla normativa vigente, pertanto dovrebbero essere equiparate alle aziende di panificazione e ai caseifici, che trasformano materie prime della stessa filiera in prodotti alimentari. Come Aig chiediamo la riapertura delle gelaterie, correttamente classificate e ritenute negozi di alimenti ai quali sia consentito, nel pieno rispetto delle normative di sicurezza sanitaria, di aprire e lavorare per assecondare le esigenze della cittadinanza, soprattutto di quella impossibilitata a richiedere la consegna a domicilio. La riapertura prevede l'accesso al locale contingentato, il distanziamento tra le persone e il divieto di consumo in loco del prodotto. E per tutte quelle aziende che svolgono attività di gelateria e quella di bar garantiremo l'accesso e la fruibilità esclusivamente della parte gelateria. Auspichiamo che il Governo raccolga le nostre istanze, il settore del gelato artigianale italiano può contribuire al rilancio del comparto food in Italia". (Com)