Coronavirus: Unione Inquilini, appello "Emergenza è l'affitto" arriva su tavolo Governo

- L'appello "L'emergenza è l'affitto" lanciato da Unione inquilini, Link coordinamento universitario, Rete della conoscenza e Pensare urbano "ha raccolto numerose firme importanti ed è riuscito a raggiungere un largo consenso popolare". È quanto rende noto, in un comunicato, l'Unione Inquilini. "Le motivazioni - spiega la nota - oggi arrivano sul tavolo del Governo e dei gruppi parlamentari attraverso una lettera, inviata dai promotori con i primi firmatari dell'appello, affinché nel prossimo decreto venga inserito e ingentemente finanziato un sostegno all'affitto straordinario, da erogare nell'immediato e in maniera diretta, in grado di arginare l'emergenza di tante persone che potrebbero incorrere in morosità. Tra i firmatari Don Luigi Ciotti, Forum Terzo Settore, Flc Cgil Nazionale, Cub nazionale e centinaia di associazioni, realtà, sindacati, partiti, singoli/e consiglieri/e municipali, comunali, regionali di tutta Italia. Con l'emergenza e la diffusione Covid-19, e in seguito alla chiusura di tutte le attività non essenziali, milioni di famiglie e di persone in tutto il paese hanno assistito a una forte contrazione dei propri redditi, con una conseguente difficoltà ad assolvere alle principali spese, tra cui quella del canone di locazione per tutti e tutte coloro che vivono in affitto. I promotori chiedono con forza alla maggioranza parlamentare e dal Governo di essere ascoltati affinché vengano prese in considerazione le proposte e perché realmente nessuno venga lasciato indietro di fronte a questa tragica emergenza". (Com)