Bangladesh: coronavirus, Ferrovie perdono mezzo milione di euro al giorno

- Le Ferrovie del Bangladesh stanno perdendo 40-50 milioni di taka al giorno (tra 436.502 e 545.628 euro) a causa della sospensione dei collegamenti dovuta al coronavirus: dal 24 marzo sono bloccati tutti i treni passeggeri, mentre continuano a viaggiare quelli per il trasporto merci. Lo ha reso noto il direttore generale dell’operatore ferroviario, Shamsuzzaman, ricordando che abitualmente la rete trasporta circa 275 mila passeggeri al giorno. L’anno scorso sono state registrate entrate per 16 miliardi di taka (174,6 milioni di euro). La compagnia ha 364 treni e 26.135 dipendenti (di cui 418 per la prima classe, 752 per la seconda, 13.622 per la terza e 11.343 per la quarta).(Inn)