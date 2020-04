Turchia: ordine dei medici di Istanbul, misure contro coronavirus insufficienti

- Le misure per il contenimento del coronavirus in Turchia sono insufficienti. Lo ha dichiarato l'ordine dei medici di Istanbul tramite un comunicato comparso sul suo sito ufficiale. A essere richiesti sono dispositivi di protezione aggiuntivi e test a intervalli regolari per il personale sanitario. Inoltre, l'ordine ha lanciato un appello per maggiore trasparenza sui numeri del contagio da parte del ministero della Salute, nello specifico con aggiornamenti sul numero di contagi e decessi divisi a seconda della provincia. (Tua)